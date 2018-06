De Palma maakt horrorfilm over #metoo-affaire Weinstein

De naam van Weinstein zal overigens – vermoedelijk om juridische redenen - niet worden genoemd in de film.



De Palma wil het verhaal als een horrorfilm vertellen. De nog titelloze film volgt een grote figuur in de filmwereld die zich als een seksuele agressor gedraagt. De filmopnamen moeten als de financiering rond is volgend jaar beginnen.



Het lot van de laatste film van De Palma, de thriller Domino, is overigens onzeker. De opnamen voor deze film, waarin Carice van Houten en Guy Pearce belangrijke rollen spelen, was voor de regisseur een lijdensweg. Vooral financiële problemen met een van de producenten - overigens niet met de Nederlandse coproducent N279 - zorgden voor oponthoud. Volgens De Palma zijn diverse medewerkers van de film nog niet uitbetaald.