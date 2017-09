'De Playboy Mansion was een oude, rottige zooi, maar zó gaaf'

Quote Ik ben gewoon in die wereldberoemde grot geweest Jan Heemskerk, oud-hoofdredacteur Playboy Het moet een jaar of zeven geleden zijn dat Heemskerk, die van 2004 tot en met 2012 hoofdredacteur van de Nederlandse Playboy was, voet zette in de Playboy Mansion in Los Angeles. En ja, hij stond in die wereldberoemde grot. ,,Daar ben ik gewoon geweest'', brengt hij nog steeds enthousiast uit. ,,Dat was wel gaaf hoor. Veel mannen zullen daar jaloers op zijn.''



Het was voor een fotoshoot voor acht Europese Playboys. Bij hoge uitzondering mochten de hoofdredacteuren van die bladen met acht mooie dames een fotoshoot doen in de Playboy Mansion. Heemskerk: ,,Dat was een heel gedoe. Maanden van tevoren zijn we begonnen om het te regelen. Je kwam daar echt niet zo maar binnen. En het was niet zo dat je als hoofdredacteur even met meneer Hefner kon bellen.''

Kendra (links), Bridget (midden) en Holly, de toenmalige drie vriendinnen van Hugh Hefner, poseren in de bekende grot. Foto van 2006.

Maar het lukte. En dus kan Heemskerk zeggen dat hij als één van de weinige Nederlanders op de Mansion is geweest. Hoewel het een super gave ervaring was - 'ik kan het iedereen aanraden, dat is zo'n bijzondere plek, alle beroemde mensen kwamen daar en de mooiste vrouwen' - was het niet bepaald een idyllisch tafereel op die Mansion. ,,Het was een rottige oude zooi, met een geur van bederving. En toen kwam Hugh Hefner nog even naar buiten. Wat een oude man.''

Hugh Hefner (midden) overleed afgelopen nacht op 91-jarige leeftijd.

Doof

Hoe anders was zijn indruk van de grote Playboy-baas tijdens hun eerste ontmoeting een paar jaar eerder. Toen ontmoette Heemskerk hem op een congres in Barcelona. Hefner sprak een groep Playboy-hoofdredacteuren toe over het ontstaan van zijn imperium. ,,Hij was toen al heel oud en doof. Er stond iemand naast hem om de vragen die werden gesteld te herhalen, anders hoorde hij ze niet. Maar ik was zo onder de indruk van hem, had echt het gevoel dat ik naar een legende zat te luisteren.''

Na afloop mochten de hoofdredacteuren met hem op de foto. En dat heeft ook Heemskerk gedaan. ,,Nee, het is bepaald niet zo dat ik er op zit te wachten om met bekende mensen op de foto te gaan. Maar met deze man...'', herinnert hij zich. Want het was deze oude man die een mega-imperium neerzette. Die de weg voor vrouwen vrijmaakte om zich seksueel te uiten. ,,Hele generatie jongens hebben de Playboy gelezen toen ze een man werden,'' beschrijft Heemskerk.

De Playboy Mansion.

Oud mannetje

Toch was er van die sterke, oude man weinig over tijdens het bezoek aan de Mansion. ,,Ik vroeg me echt af of iemand niet tegen hem moest zeggen dat er een tijd is van komen en gaan. Zo'n oud mannetje met al die veel te jonge vrouwen.''

Maar Heemskerk kijkt met een goed gevoel terug op het bezoek. Want wie kan nou zeggen dat hij in de Mansion is geweest? Dat hij de privédierentuin met flamingo's en een aap van Hefner heeft gezien? En dat hij in het Playmatehuis is geweest? ,,Ja, daar ben ik nog uitgezet,'' vertelt hij lachend. ,,Ik liep achter een collega aan en in alle onschuld stapten we daar binnen. Dat was toch niet helemaal de bedoeling.''