De Queen zoekt een kok, maar rijk word je er niet van

Aladdin door magische grens van 800.000 bezoekers, maar nu komt The Lion King eraan

17:58 De live action-versie van de film Aladdin blijft in Nederland maar volle zalen trekken. In acht weken tijd zijn er al meer dan 800.000 kaartjes verkocht. En inmiddels staan bioscoopgangers ook al in de rij voor die andere live action-versie van Disney: The Lion King.