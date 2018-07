De Roelvinkjes gaan de bijstand in

Vice-host Abel boos op Jan Versteegh: geldpro­gram­ma is gejat

20:41 Vice-videohost Abel van Gijlswijk vindt dat zijn webserie Geldspel te veel lijkt op een nieuw programma van BNNVARA-presentator Jan Versteegh en is boos. In zijn nieuwe programma Rijk! onderzoekt Versteegh hoe hij zo snel mogelijk rijk kan worden, Abel stort zich op de vraag of geld gelukkig maakt.