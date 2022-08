De slimste mens moet lesmateriaal op school worden

De liefdesles­sen van Anita Witzier: ‘Het hoeft niet meer groots en meeslepend’

Een kwarteeuw na Memories is Anita Witzier terug met een nieuw liefdesprogramma: Festival van de liefde. In de voorbije jaren leerde de presentatrice (60) zelf ook een aantal belangrijke liefdeslessen. ,,Ik neem geen genoegen met half werk. Het is alles of niets.”

19 augustus