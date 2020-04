De Staat: Deze tijd is heel pijnlijk en funest voor de sector

Door de nieuwe coronamaatregel die het kabinet dinsdag aankondigde kunnen evenementen tot 1 september niet doorgaan. Dat treft veel bands en artiesten die de festivalzomer aan hun neus voorbij zien gaan. De Staat, één van Nederlands meest succesvolle rockbands, is een van hen. ,,Dit is een heel pijnlijke situatie. Niet alleen voor onszelf maar ook voor iedereen om ons heen”, zegt toetsenist en zanger Rocco Hueting tegen BuzzE.

,,Ook al zagen we het aankomen en hoorde je de geruchten, het blijft een soort fata morgana en een onwerkelijk idee. Zowel kleine als grote spelers worden hard geraakt en het doet pijn om dat zo langzaamaan te zien voltrekken. Deze nieuwe maatregel is funest voor een grote groep mensen”, zucht Rocco.

Steunpakket

De toetsenist mist het optreden met de Nijmeegse band, die vorig jaar hun laatste plaat Bubble Gum uitbracht en daarna volop door Europa toerde. ,,Tuurlijk mis ik het spelen en het bevestigingsmoment van het publiek. Maar het gevoel dat er veel grotere problemen spelen, overheerst. In de media lees ik alleen maar over artiesten die zeuren over dat kleine, pathetische gevoel van het missen op het podium te staan. Terwijl ik de échte problemen in de sector die dreigt om te vallen niet terug hoor. Het is lastig en pijnlijk om te zien dat dat niet geadresseerd wordt zoals het zou moeten.”

Over het steunpakket van 300 miljoen dat minister Van Engelshoven van OCW voor de hele cultuursector beschikbaar stelde, was hij ‘niet zo te spreken’. ,,Het is een hoop geld, maar het zal niet genoeg zijn om alle schade te compenseren die de sector momenteel oploopt.” Door de eerdere maatregelen, die tot 1 juni liepen, rekende de sector al op een inkomstenderving van ongeveer een miljard euro. Daarnaast is veel gehoorde kritiek dat het steunpakket primair bedoeld is voor instellingen voor klassieke muziek en theater, in plaats van vrije producenten en (pop)artiesten.

Subsidie

Zelf komt De Staat financieel gezien niet direct in gevaar. In 2017 kregen zij van het Fonds voor de Podiumkunsten een vierjarige subsidie van in totaal ruim één miljoen. ,,We hebben de minister daarom ook een brief geschreven dat wij niet voor de 300 miljoen-regeling in aanmerking willen komen. We hebben in de afgelopen jaren ervaren hoe fijn het is om structurele steun te krijgen. Niet alleen om vooruit te kunnen werken, maar ook om bevestiging te krijgen van de waarde van wat we doen.”

,,Maar dat neemt niet weg dat om ons heen veel mensen wel in financiële nood zitten. Bijvoorbeeld onze thuisbasis poppodium Doornroosje in Nijmegen, wat gebeurt er als die in nood komen? Als kleine en daarna grote podia omvallen? Hoe moet dat opgelost worden? Mensen zitten hierover echt met hun handen in het haar. Het is verschrikkelijk.”

Nieuw album