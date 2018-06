De summervibe van Kim Feenstra en Erland dankt zijn lieve papa

Voormalig RTL-baas Erland Galjaard is dankbaar voor de tijd die hij in Italië met zijn vader doorbrengt. Galjaard Senior bekeek drie kwartier lang hoe zijn 51-jarige zoon, die getrouwd is met Wendy van Dijk, baantjes trok in het zwembad van hun luxe verblijf in Paganico.

En dan mag je hier 2 km je baantjes trekken, zit je lieve pappa 45 min op een stoel naar je te kijken zegt hij steeds hoe knap hij dat vindt.. liefde is dat, dankbaar voor elk moment met elkaar #vaderenzoon #samen #tijdgaatsnel #onvoorwaardelijk #italie #paganico #herinneringenmaken Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Jun 2018 om 10:57 PDT

Dj en voice-over Mark Labrand is lyrisch over zijn nieuwste klus: het inspreken van het eerste seizoen van Temptation Island VIPS, dat vandaag begonnen is. Het eerste kampvuur, waarin de koppels beelden van elkaar te zien krijgen, gaat er direct heftig aan toe.

Jaahaa, ik mocht mijn inspreekhokkie weer in. 🌴🎤Temptation Island is terug én online, met o.a @donnyroelvink @rosannavoorwald @ruud_zwaan en @yolanthecabau & @kajstypetjes presenteren. Een foto die is geplaatst door null (@labrando) op 7 Jun 2018 om 7:06 PDT

Frans Bauer wordt tijdens een fanreis naar Spanje werkelijk bedolven onder overwegend vrouwelijke fans.

We verbouwen de hele bus!! @vandervalkvakanties !! Joehaaaa. !! #fransbauerfanreis 2018 Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 7 Jun 2018 om 7:42 PDT

Topmodel Kim Feenstra kan in een uur rekenen op bijna 5.000 likes nadat ze een zwoele shot deelde.

Summer Vibes Een foto die is geplaatst door null (@k2im) op 7 Jun 2018 om 9:58 PDT

Heleen van Royen is met een botanisch jurkje, flinke laag make-up en stijle lokken klaar voor de lancering van Sexdagboek, haar nieuwste schrijfsel waarin ze verslag doet van haar bedavontuurtjes met haar 22 jongere vriend Bart Meeldijk.

Ready for launch Sexdagboek. Hair @mikavanleeuwen @hethaartheater make up @bartbrom dress @tubino @lebowskipublishers Een foto die is geplaatst door null (@heleenvanroyen) op 7 Jun 2018 om 7:16 PDT

Presentatrice Nicolette Kluijver heeft nog meer lol nu haar lokken 'heel blond' zijn gekleurd door een topkapper in hartje Amsterdam.

Ik ben nu echt heel blond nu! Super team 💇🏼‍♀️#heeeeelblij @robpeetoom #blondshavemorefun Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 7 Jun 2018 om 7:36 PDT

De familie Pos, beter bekend als de Posjes uit het RTL-programma Helemaal het Einde, rolde gisteravond van hun Spaanse sofa van het lachen toen ze zag hoe Humberto Tan werd afgemaakt in de roast van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. ,,Lach en heb het fijn met elkaar, net als wij'', luidt de conclusie bij een gezellige selfie van Ilona en Peter.

André, het zoontje van André Hazes en zijn vriendin Monique Westenberg, heeft gisteren in zijn kinderstoeltje heel 'netjes' een patatbakje vol spaghetti met rode saus naar binnen gewerkt.

Hou zoveel van jou!❤️ Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 6 Jun 2018 om 15:17 PDT

Ook Brandon, het zoontje van webcamgirl en pornoactrice Bobbi Eden en haar man Marc, heeft nog geen kaas gegeten van tafelmanieren.

Mozes, het eind vorig jaar geboren zoontje van Arie Boomsma, is volgens zijn vader nu al een krachtpatsertje in de dop. ,,Volgende week de eerste pushups'', verwacht de presentator.

Volgende week eerste pushups, denk ik. Een foto die is geplaatst door null (@arieboomsmainstagram) op 6 Jun 2018 om 12:26 PDT

Nog meer babynieuws vandaag. Chantal Janzen maakte een fraai bedkiekje van haar man Marco terwijl hij hun pasgeboren zoontje annex 'lief kuiken' na het opstaan vasthoudt.

Hallo lief kuiken 💛 Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Jun 2018 om 0:19 PDT

Estelle Cruijff liet zich in bikini op de rand van een kristalhelder zwembad vereeuwigen.

A bikini is always a good idea..🏝 Een foto die is geplaatst door null (@estellecruijff) op 7 Jun 2018 om 2:07 PDT

Kim Feenstra moest even op haar buik gaan liggen om scherp te stellen op voormalig hockeyster Ellen Hoog.

On set with this power beauty @ellen_hoog for #veronicalender #zelegtdelatzelfshoogwanneerzelaagligt @radioveronica @giels Een foto die is geplaatst door null (@k2im) op 7 Jun 2018 om 1:41 PDT

Kees Tol excuseert zich voor deze in zijn ogen wat ordinaire selfie die hij in Beverwijk maakte tijdens de opnames van het tv-programma VT Wonen.

#ordinaireselfie #hothothot #ikhebhetoverhetweer #geenweeromtewerken #naastmijiseengeluidstas #geenbom #work #beverwijk #vtwonen Een foto die is geplaatst door null (@keestolofficial) op 7 Jun 2018 om 3:11 PDT

Actrice Victoria heeft een tijdje doodstil gestaan in de etalage van een nieuw modehuis in Amsterdam.

Window dressing at @olvis_ Vorige week mocht ik een modehuis openen! Niet alleen de couture, maar ook t sprookjesachtige interieur zijn de nieuwe hotspot van de PC Hooftstraat. En de raw chocolate in hun healthy fit theehuis al helemaal! Поздравляю @olvis_ с открытием самого сказочного дома моды на самой модной улице любимого Амстердама ! Een foto die is geplaatst door null (@vkoblenko) op 7 Jun 2018 om 3:36 PDT

Lieke van Lexmond nam voor een zakelijke bespreking in Denemarken eerst een frisse duik in zee om helder tussen de oren te blijven.

De dag beginnen zoals de Denen het doen, met een frisse duik in de zee. Daarna super helder voor meetings!!! Thank you Bianca for a fantastic trip, Inspiration!!!! #health @vitavivaworld ❤️❤️❤️ @jettekevanlexmond Een foto die is geplaatst door null (@liekevanlexmond) op 7 Jun 2018 om 4:07 PDT

Radiomaker Gerard Ekdom nam gisteren onder het motto 'kan mij het wat schelen' een 'snippermiddag' om een stukje te gaan varen met zijn vrouw.

Prima dagje! ☀️❤️🚤 #effeontspannen #snippermiddag #fuckdeshit #kanmijhetschelen #tropicalwednesday #sloepjevaren Een foto die is geplaatst door null (@gerardekdom) op 6 Jun 2018 om 14:16 PDT

SBS-presentatrice Sandra Schuurhof deelt niet vaak foto's van haar in december 2014 geboren zoontje James Luke, maar vandaag maakte ze toch maar een uitzondering. Tijdens de geboorte van het jongetje was Sandra's relatie met de vader net uit.

Wat een heerlijke stranddag! Lekker doorgewaaid! #James #friends @strandclubwij #scheveningen #bestplacetobe Een foto die is geplaatst door null (@sandra_schuurhof) op 6 Jun 2018 om 14:14 PDT

Oud-realityster Amanda Balk (bekend van De Gouden Kooi) stapte onlangs in het huwelijksbootje met een schatrijke diamantair en zwijmelt nog steeds een beetje na van de bruiloft. Volgens Amanda - de ex van Afrojack - zijn onderstaande trouwkiekjes echt de laatsten die ze met haar volgers deelt.

Last ones🤗✨💖✨ Een foto die is geplaatst door null (@amandatsatsos) op 6 Jun 2018 om 13:44 PDT

Actrice Birgit Schuurman poseerde gisteren met opgetrokken been op een Amsterdams trottoir. Dat vond ze kennelijk zó leuk dat ze een foto van dat moment deelde.

Today was a good day...#zon #ijsje & #tatoo door @jorgoskaridas 📸: kind Een foto die is geplaatst door jorgoskaridas (@jorgoskaridas) op 6 Jun 2018 om 13:30 PDT

Katja Schuurman kreeg de kans om kickbokser Rico Verhoeven eens stevig vast te pakken. En dat voelde meer dan goed, aldus Katja. ,,Onder de indruk van hoe zacht hij is...''

Een stevige hug van Rico Verhoeven; Lieve Rico, ik ben onder de indruk van hoe zacht en lief je bent. Én van hoe je een Ahoy vol jongeren vanavond wist te inspireren, met je woorden deze keer! ❤️🤟🏼🍀 @youngimpactnl Een foto die is geplaatst door null (@katjaschuurman) op 6 Jun 2018 om 13:20 PDT

Een uitgelaten Douwe Bob speelde gisteren met vriendinnen Amber en Esther een hilarisch potje Escaperoom.

Playing #escaperoom @estherlutgendorff @amberdenheyer Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 6 Jun 2018 om 11:56 PDT

Jan Versteegh vindt het niet echt prettig om gifslangen om zijn nek gehangen te krijgen.

Doodsbang was ik voor deze slangen. Ik kon alleen nog maar dit gezicht trekken. Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 7 Jun 2018 om 1:39 PDT

Charly Luske moest sporten de laatste tijd op een lager pitje zetten wegens een pijnlijke armblessure. Nu die kennelijk is hersteld, gaat hij weer helemaal los in zijn favoriete fitnesscentrum.

Eerste #wow sinds 3 maanden na Mn elleboog ( uit de kom) blessure. #nr2isnietok #backontrack #bijnahersteld thx @jelleheisen #movamento 👏🏼👏🏼👏🏼 Een foto die is geplaatst door null (@charlyluske) op 6 Jun 2018 om 12:54 PDT

Tanja Jess, de echtgenote van Charly, besloot haar voeten eens een goede beurt te geven vanwege het 'slipperweer'.

Even die voetjes een beetje aandacht geven #zomervoeten #slipperweer Een foto die is geplaatst door null (@tanjajess) op 7 Jun 2018 om 3:39 PDT

Atlete Dafne Schippers blies na een paar recordsprintjes uit naast een uiterst aaibare viervoeter.

Time to relax now together with @aussiesammie 😌🐶👌 Een foto die is geplaatst door null (@dafne_schippers) op 6 Jun 2018 om 11:27 PDT

Musicalactrice Vajèn van den Bosch - momenteel actief in On Your Feet - ging met een kaarsrechte rug en opgeheven hoofd onder een brug in Amsterdam door.

🌞🚤 Een foto die is geplaatst door null (@vajenvandenbosch) op 7 Jun 2018 om 1:25 PDT

Ruud de Wild imiteerde met enig succes een boos 'kijkende' bolide.

Ik kijk dus even boos als deze auto. Terwijl we allebei blij zijn Een foto die is geplaatst door null (@ruuddewild) op 7 Jun 2018 om 3:02 PDT

Dieetgoeroe Sonja Bakker kon het niet laten om haar vader en oudste zoon Tristan even op de kiek te zetten. Volgens de afvalspecialiste voerden de mannen wijze gesprekken.

Kijk mijn vader en mijn oudste zoon Tristan nu mooi zitten. Genieten van elkaar met wijze gesprekken. 😀 #tijdvliegt #familie #loveyou Een foto die is geplaatst door null (@sonjabakker.nl) op 7 Jun 2018 om 0:25 PDT

Voormalig K3-zangeres Karen Damen wilde vanmorgen haar administratie bijwerken, maar ontdekte dat haar poes op belangrijke papieren lag te pitten.

Allee. Probeer zo uw administratie maar eens te doen... 🙄 #Elmo&Wifi #cats 😻 Een foto die is geplaatst door null (@karendamen) op 7 Jun 2018 om 2:11 PDT

Nóg een keertje Rico, maar dan niet met een enthousiaste Katja. De wereldkampioen demonstreert in een ultrakort filmpje hoe hij met zijn ijzersterkte knuisten een eitje boven een pan breekt.

Het zal waarschijnlijk nooit meer stil zijn in het huis van actrice Carolien Spoor, omdat haar zoontje Otis heeft ontdekt dat hij kan trommelen.

Otis en ik wensen iedereen een zonnige, liefdevolle en muzikale dag toe! #letloverule Een foto die is geplaatst door null (@jonkarthaus) op 6 Jun 2018 om 23:40 PDT