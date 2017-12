De tien beste films van dit jaar

Zwangere Monica Geuze hintte al naar naam baby

17:41 Monica Geuze (22) schreeuwde het vandaag van de daken: ze is zwanger van haar eerste kindje. Oplettende kijkers die haar dagelijkse vlog in de gaten houden, zouden al een idee kunnen hebben van de naam van de baby. De populaire vlogster en haar vriend en profvoetballer Lars Veldwijk (26) bespreken dit namelijk begin november in de vlog 'Naam van ons kind'.