De transformatie van Twan Huys is bijna schokkend

Daar was hij ineens weer, Twan Huys, aan tafel bij M, precies een maand na het abrupte einde van zijn Late Night. Genoeg reden om eens lekker uit de school te klappen over die roerige periode bij RTL, zou je denken. Maar nee, dat was niet de reden dat hij aanschoof. Twan is de nieuwe, vaste Amerika-deskundige van het programma. Er is immers bijna elke dag wel een reden om op tv over dat land en zijn president te praten.



Ik was van te voren bang dat het talkshow-debacle van Twan als een roze olifant in de M-studio zou staan, oftewel niet besproken zou worden. Maar dat viel zowaar mee. Al ging het gesprek ook weer niet zo diep als de geïnteresseerde mediavolger graag zou willen. Wreekte zich hier dat Margriet en Twan elkaar al jaren kennen en zij het duidelijk ongemakkelijk vond om de duimschroeven aan te draaien? Of is het voorwaarde van de afkoopdeal met RTL dat hij zijn kaken stijf op elkaar houdt?



Wat er bijvoorbeeld niet ter tafel kwam: de toch uiterst relevante vraag waar het precies mis was gegaan bij Late Night en waarom de presentator er in vredesnaam mee instemde om een vederlichte koers te gaan varen. Maar Twan gaf wel ruiterlijk toe dat hij na de laatste uitzending ‘effe in de war’ was. Hij vertrok vrijwel direct naar vrienden in New Hampshire. Al wandelend en werkend (het sap van de esdoorns moest worden afgetapt voor het maken van die verrukkelijke maple syrup) klaarde de mist in zijn hoofd op.