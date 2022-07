De trouwjurk die Manon Meijers droeg sluit perfect aan bij de mode van nu

Nog niet eens zo lang geleden moesten oma-onderbroeken, tenten of hoe je ze ook noemt, strikt verborgen blijven. Als ze überhaupt aan het wasrek mochten, dan moesten ze toch zeker wel aan de binnenste lijn. De hoeveelheid stof werd gezien als onflatteus, onelegant, of iets in die trant. Hoe anders is het nu! In Hollywood hoor je er niet meer bij zonder onderbroekenjurk en ook in Nederland slaat de trend steeds meer aan.