De Uitmarkt stopt en krijgt landelijke opvolger met wisselende gaststad

Na 45 jaar houdt de Uitmarkt op te bestaan. De start van het culturele seizoen met folders en altijd in Amsterdam was niet meer van deze tijd. Er komt in 2024 een landelijke opvolger: De Opening, met een roulerende gaststad.

Een markt met kraampjes, gratis concerten en voorstellingen, reuring midden in Amsterdam: vanaf dit jaar zal er het laatste weekend van augustus geen Uitmarkt op het Museumplein meer zijn. Na twee coronajaren zonder festiviteiten en een zwaar bekritiseerde editie vorig jaar, heeft de organisatie achter de traditionele opening van het culturele seizoen besloten niet meer door te gaan in de bekende vorm.

Eerder trok Stichting Uitmarkt al na een onderzoek de conclusie dat een markt met folders niet meer van deze tijd is. Duurzaam is het allerminst en het publiek dat werd bereikt was vaak al vertrouwd met het culturele aanbod: wit, hoogopgeleid, doorgaans wat ouder en uit Amsterdam.

Internet en sociale media

Ooit begon de Uitmarkt in 1978, toen nog op het Leidseplein, uit een behoefte van de culturele sector om collectief het nieuwe seizoen in te luiden. Het was een aantrekkelijke manier om te laten zien welke concerten, voorstellingen en tentoonstellingen er op de planning stonden. Maar tegenwoordig is dat met internet en sociale media eigenlijk niet meer nodig. Bovendien kopen bezoekers veel later kaartjes, kwamen kleine instellingen op de markt nauwelijks aan bod, en was het steeds meer een Amsterdams festival geworden, dat landelijk minder aantrekkingskracht had.

Geerte Udo, directeur van Amsterdam & Partners, en bestuurslid van Stichting Uitmarkt zegt in een interview in Het Parool: “We hebben partners gevraagd of er überhaupt nog behoefte was aan een collectief moment. Daar kwam uit dat we wel een weekend per jaar met zijn allen moeten vieren wat een geweldig kunst-en cultuuraanbod we hebben. Daarom beginnen we met De Opening, echt weer landelijk. Om mensen na de zomervakantie wakker te maken: ga naar het theater, naar een museum, een concert of naar een boekhandel.”

Dit jaar komt er al een voorproefje van De Opening in Amsterdam, zij het in sobere vorm. In Theater Carré zijn er in het weekend van 25, 26 en 27 augustus ‘sneak peek tours’ voor 5 euro en repetities zijn dan gratis te bezoeken. Op 26 augustus is er Carré een grote show met bekende artiesten live uitgezonden door de NTR op NPO 2. Naast onder anderen Huub van der Lubbe, Eric Corton, Jett Rebel en Claudia de Breij zullen ook New Cool Collective, Naaz, Spinvis en het Groot Omroepkoor optreden.

Vanaf volgend jaar komt er dan een landelijke versie, met een roulerende gaststad, zoals bij de Sinterklaasintocht of Koningsdag. Optredens in die stad zullen door de NTR worden uitgezonden. In datzelfde weekend kunnen andere steden lokaal aansluiten met tipjes van de sluier van de programmering, gratis concerten en een ‘1 + 1 actie’: waarbij het tweede kaartje gratis is.

Welke stad als eerste De Opening zal verzorgen wordt later bekendgemaakt.

