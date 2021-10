De veelbetekenende blik van Sonja Barend richting Khalid zei genoeg

Een live functioneringsgesprek op tv, dat zie je zelden of nooit. Maar gisteravond zat de tv-kijker plots eerste rang toen Khalid Kasem Sonja Barend ontving, die in zijn show de naar haar vernoemde prijs voor het beste tv-interview kwam uitreiken. Oh oh, de heerlijke ironie van die hele situatie, daar kan geen satirisch programma tegenop.