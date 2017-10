De Verleiders verkennen failliet van de democratie

De Verleiders geven zelf het goed voorbeeld. In de productie Stem Kwijt van het theatergezelschap dat zoveel actualiteit in zijn producties stopt, zijn de meningen van AD -lezers over het functioneren van onze staatsvorm verwerkt.

Het gemor over het democratisch gehalte van Nederland, meent acteur/cabaretier Tom de Ket, neemt inmiddels zo’n omvang aan dat theatergezelschap De Verleiders de tijd rijp achtte voor een voorstelling over dit ‘in alle maatschappelijke geledingen gevoelde probleem.’

Met George van Houts, Leopold Witte, Victor Löw en Marcel Hensema spelen De Verleiders nu Stem Kwijt, dat vanavond in het DeLaMar Theater in Amsterdam zijn première beleeft. En waarbij het collectief van acteurs en cabaretiers traditioneel aan de hand van prikkelende stellingneming heikele thema’s in de samenleving aansnijdt.

,,De voorstelling gaat niet over links of rechts, dat interesseert ons niet. Stem Kwijt gaat over onrecht en ongelijkheid. Vooral dat laatste ontwricht onze samenleving en dat wordt door velen ook zo gevoeld.”

Eerder maakten De Verleiders voorstellingen over de vastgoedfraude, de boekhoudfraude bij Ahold, het bancaire systeem en het zorgstelsel. De Ket: ,,Wij dachten in eerste instantie: lezers van het AD, die behoren niet tot ons publiek. Maar daarin vergisten we ons.

,,Mensen kenden ons werk, we kregen serieuze reacties over verschillende thema’s in de landelijke, regionale en lokale politiek. Er zaten liedjes en gedichten bij, maar ook bijdragen over het ‘partijkartel’ en bureaucratie.

,,Lezers reageerden ook in de trant van: ‘Ik stem wel, maar het maakt toch niks uit. Het wordt toch weer handjeklap van politici die zich maanden opsluiten…’ Tja, daar hebben ze indachtig de recente formatie wel een punt.

,,Bovendien kwamen er voorstellen tot verbetering van de kloof tussen politiek en burgers, waarvan een heel originele: plaats een stemwijzer in het stemhokje, vul die als kiezer in en breng op basis van het resultaat daarvan je stem uit.”

In Stem Kwijt vertegenwoordigt iedere acteur een bepaalde opvatting: de één pleit voor een zakenkabinet, de ander vindt dat de democratie juist voortreffelijk functioneert. De derde bemoeit zich in het geheel niet met de politiek, nummer vier acht het allemaal een schijnvertoning en de vijfde wil naar een directere vorm van democratie.

De Ket: ,,Veel AD-lezers reageerden: Politiek? Blij dat ik me daar niet mee hoef te bemoeien. Ook het zakenkabinet mag op bijval rekenen.

,,Anderen vinden dat weer uiterst onwenselijk, want niet democratisch. Daar is zeker wat voor te zeggen. Kijk naar Donald Trump. ‘Ik ben topondernemer en kan dus een compleet land runnen…’

Overigens kennen De Verleiders zelf een hoog democratisch gehalte. Het publiek mag - vaste prik tijdens uitvoeringen van het ensemble - zelf bepalen welke scènes er worden gespeeld.