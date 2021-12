De Veroordeling draait in competitie op festival Palm Springs

Update Nikkie leefde vóór co­ming-out altijd in angst: ‘Bijna een kale plek op m’n hoofd’

YouTube-sensatie Nikkie de Jager (27) had het liefst veel eerder bekendgemaakt dat ze een transgender persoon is. Dat had haar een hoop stress gescheeld, aangezien ze voorafgaand aan haar coming-out elke dag bang was dat iemand haar zou chanteren, zoals uiteindelijk ook gebeurde. ,,Het was altíjd spanning’’, zei ze gisteravond voor het oog van 811.000 kijers in Linda’s Wintermaand.

6 december