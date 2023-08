De Verraders krijgt eind september weer een Halloween-editie

In het programma moeten de kandidaten samen missies doen om zo zilverstaven te verdienen. In de groep zitten meerdere Verraders, die de boel proberen te saboteren. De andere kandidaten moeten hen ontmaskeren.

De dertien bekende Nederlanders die meedoen aan het programma worden later bekendgemaakt. Naar de ontknoping van het reguliere seizoen in mei op RTL 4 keken ruim een miljoen mensen. Die versie wordt gepresenteerd door Tijl Beckand.

