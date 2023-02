De Verraders ook in buitenland populair: Britse versie krijgt tweede seizoen

Dansgezel­schap schort samenwer­king met poepsmeren­de choreo­graaf op

Het Nederlands Dans Theater (NDT) in Den Haag schort alsnog de samenwerking op met de in opspraak geraakte choreograaf Marco Goecke. Het NDT meldt dat in reactie op een brief van tientallen Nederlandse dans- en theaterrecensenten. De Duitser besmeurde eerder deze maand een recensente van de Frankfurter Allgemeine Zeitung met poep in de foyer van het Staatstheater Hannover.