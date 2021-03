De verrassing is eraf, maar Wonder Woman blijft een lust voor het oog

Ze heeft nog steeds dezelfde gratie en elegantie als in haar eerste filmavontuur uit 2017. Zelfs als Wonder Woman, in de vertolking van Gal Gadot, de ingewikkeldste stunts moet uitvoeren is zij een lust voor het oog. Ook in de onvermijdelijke vervolgfilm Wonder Woman 1984 (WW84) rent, vliegt, knokt en beukt zij erop los. Haar voornamelijk mannelijke tegenstanders reduceert zij tot stumpers die geen schijn van kans hebben. Vooral als zij haar lichtgevende lasso tevoorschijn haalt, is de strijd snel beslist.