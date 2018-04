De Vlaamse Carice wil ooit nog eens een Bondgirl zijn

In Nederland zullen bij het vallen van de naam Line van Wambeke weinig belletjes gaan rinkelen, maar daar zou straks wel eens verandering in kunnen komen. Na een rol in Alex van Warmerdams film Ober (uit 2006) vertrok de actrice moedig naar Hollywood in de hoop op een internationale carrière. Ze moest eindeloos geduld hebben en veel van haar auditietapes belandden in de prullenbak, maar na kleine bijrollen in de horrorhit Split (van The Sixth Sense-regisseur M. Night Shyamalan) en de Netflix-film The Meyerowitz Stories met Ben Stiller en Dustin Hoffman, lijkt het nu zover.



,,Met Deep State ben ik zó fier’’, vertelt een apetrotse Lyne Renée zoals ze zichzelf sinds haar verblijf in Los Angeles noemt. ,,Of in beter Nederlands: als een 12-jarig meisje zo blij. Tijdens de officiële première was ik gewoon helemaal van de kaart. Ik kon niet objectief naar de serie kijken. Pas nu realiseer ik me onderdeel uit te maken van iets groots dat hopelijk meer nieuwe deuren opent. Ik heb er keihard voor moeten werken.’’