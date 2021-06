De week van Angela de Jong: de opvolger van Mart Smeets is gevonden en André met vlam als Op1-duo?

Met de ‘schijt’ van Rafael dreigde Studio Europa nóg platter te worden dan VI Oranjezomer

Een ‘gouden greep’ noemt Angela het, de komst van Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart als analisten bij Studio Europa. Waar ze de analyses bij de NOS eerder vooral slaapverwekkend vond, genoot ze nu van mannen die de taal van het volk spraken. Ze waren zelfs zo normaal dat Angela even vergat dat de twee dankzij hun ex-vrouwen Yolanthe en Sylvie een leven in de internationale jetset achter de rug hebben.

‘Het gesprek kwam op het geschnabbel van beide heren voor Toto en Lidl, waardoor ze het nieuwe testbeeld vormen van de Nederlandse tv. ,,Als je een paar keer schijt... dat moet je ergens vandaan halen, hè’’, pareerde Raf. Presentator Henry Schut verschoot bijna van kleur. Hij mompelde iets over ‘nettere taal’. Ik dacht nog: ja NOS, dat krijg je met van die volksjongens. Pas later realiseerde ik me dat Van der Vaart het natuurlijk over ‘scheidt’ had. Dat jetsetverleden van die gasten, je vergeet het zo makkelijk als je ze ziet.’

Paul Witteman had een verrassing voor Astrid: haar stalker was stiekem ook uitgenodigd

Angela keek de documentaire Jij bent van mij over stalkers en moest denken aan die keer dat Paul Witteman in 1994 naast een slachtoffer ook doodleuk haar stalker uitnodigde om op tv zijn verhaal te doen. Na de docu besefte ze: slachtoffers van stalking staan anno 2021 nog altijd in de kou. En de huidige programma’s erover, zoals dat van Thijs Zeeman, helpen qua beeldvorming niet zo. ‘Als me een ding is bijgebleven van het programma van Thijs Zeeman, is het dat de zaken die hij onder de loep nam, vaak minder eenduidig waren dan ze op het eerste gezicht leken. Slachtoffers kunnen aan het einde van de aflevering zomaar ineens daders blijken te zijn; of andersom.’

De NOS heeft eindelijk een échte opvolger van ‘De Grote Drie’ Mart, Jack en Kees

Hij is er, schreef Angela. De gedroomde opvolger van Mart Smeets, Jack van Gelder en Kees Jansma. Wie het is? Sjoerd van Ramshorst. ‘Hij heeft die heimelijke twinkel in zijn ogen, die bijvoorbeeld Herman van der Zandt en Beau van Erven Dorens ook hebben, en waar de camera van houdt. Alleen al die twinkel maakt het zo leuk om naar sommige presentatoren te kijken, ook al heb je helemaal niks met wielrennen, daklozen of voetbal.’

Johan Derksen gaf koelbloedigheid letterlijk een nieuwe betekenis

René van der Gijp leek woensdag steeds meer op een gesmolten raketijsje in de Oranje Zomer, zag Angela. Het was bloedheet buiten en in de ongetwijfeld nog warmere studio baadde de analist ondanks zijn luchtige overhemd in het zweet. En Johan Derksen? Die kwam in pak. ‘Met perfect geknoopte das, klem tegen zijn adamsappel aan. En het gekke was, bij hem was helemaal geen druppeltje zweet te bekennen. Nog geen spatje bungelde aan de snorharen. Hij gaf koelbloedigheid letterlijk een nieuwe betekenis.’

Humberto had een naaktfoto van Stefano Keizers. Dat was de druppel

Er was dankzij de herhalingenmolen donderdag zo weinig op tv, dat Angela besloot een dutje te doen. Dat bleek een zegen, want daardoor miste ze de naaktfoto van Stefano Keizers die Humberto Tan in zijn talkshow liet zien. Maar het was vooral fijn vanwege haar dromen. ‘Ik droomde dat NPO 2 in al zijn wijsheid had besloten om Maarten en Philip in De Slimste Mens te vervangen door Britt en Martien. Goed voor de jonge kijkers. Om dezelfde reden zullen André Hazes en zijn nieuwste verovering - op het moment van schrijven is nog niet bekend wie dat is in juli - het nieuwe zomerduo worden van Op1. Henny Huisman twitterde direct verongelijkt dat hij wéér was gepasseerd.’

Eens/oneens? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk hier al onze video’s met Angela de Jong:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.