Dear Comrades is een verstikkende reconstructie van een bloederige doofpotaffaire

Pas in de jaren 90 leerden de Russen wat zich nou precies afspeelde tijdens de arbeidersstaking van 1962 in het stadje Novotsjerkassk. Het bruut neerslaan van die opstand door de communistische staat moest toen direct de doofpot in. De lijken werden per vrachtwagen naar een mortuarium vervoerd of gewoon ergens gedumpt in reeds in gebruik genomen graven, het bloed werd snel van de straten gespoten en alle ooggetuigen werden gedwongen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.