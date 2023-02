Debbie uit B&B vol liefde verwacht eerste kindje

Debbie vond weliswaar de liefde niet in het datingsprogramma van RTL 4, maar is wel helemaal hoteldebotel van Vincenzo. ‘Toen ik hem ontmoette hebben we urenlang gekletst over wat we belangrijk vinden in het leven en over hoe onze ideale wereld eruit zou moeten zien. Al snel kwamen we tot de conclusie dat we op heel veel punten dezelfde ideeën hadden’, schrijft ze. ‘We wilden terug naar een situatie waarin we beiden zijn opgegroeid: dichter bij de natuur, dicht bij onszelf en vooral dicht bij elkaar. We wilden ons eigen paradijs creëren, waarin we duurzaam leven combineren met volop genieten met elkaar én onze toekomstige familie.’