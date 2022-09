Debby neemt het op voor Mariska Bauer na negatieve reacties op jurk: ‘Laten we wat liever zijn voor elkaar’

De op sociale media wereldberoemde Oldenzaalse onderneemster Debby van der Zande neemt het op Facebook op voor Mariska Bauer, de vrouw van zanger Frans Bauer. Mariska, die herstellende is van een herseninfarct, kreeg tal van negatieve reacties op een foto met een jurk die ze via de Oldenzaalse onderneemster heeft gekocht. ,,Waarom zulke harteloze kwetsende meningen?”

Debby spreekt zich vaker uit tegen haatreacties op sociale media, waar ze zelf ook wel eens last van heeft op de verschillende kanalen waar ze actief is. Op het account van haar winkel Dejacque plaatste ze deze zondag een foto van een lieveheersbeestje, met de tekst ‘Zullen we allemaal eens gewoon lief zijn voor elkaar?’

‘Social media wordt er niet leuker op’

“We zien zulke vervelende en kwetsende, harteloze meningen onder de post van Mariska Bauer en zijn daar echt een beetje klaar mee”, vertelt Debby via Facebook. Ze legt uit dat Mariska niet bij haar in de winkel in Oldenzaal is geweest, maar heeft gevraagd of Debby de jurk in kwestie wilde opsturen. De reacties op de jurk, die een opvallende en kleurrijke print heeft, vond Debby heftig. Zo wordt het kledingstuk meerdere keren een ‘soepjurk’ en ‘vreselijk’ genoemd.

“Het is een uitgesproken jurk, maar zeg dan gewoon: het is niet mijn smaak. En je mag ook best denken: ik vind het afschuwelijk. Maar opschrijven dat de ander dat moet lezen, dat doe je niet. We vinden het steeds moeilijker iets leuks te posten, omdat we bij voorbaat ons hart vasthouden wat mensen allemaal zeggen en schrijven. Sociale media wordt er niet leuker op.”

Bijval én advies

Het relaas van Debby kan op Facebook rekenen op veel bijval: meer dan duizend van haar volgers reageren op haar verhaal en Deby's betoog wordt massaal gedeeld. De meeste volgers van Dejacque zijn het er met haar eens: doe eens lief tegen elkaar. “Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden toch?”, zegt Manon. Een ander volger van de Oldenzaalse adviseert het team van Dejacque juist op de positieve reacties te letten: “Die zou je beter kunnen uitvergroten.”

Die positieve reacties komen inmiddels ook op Mariska's jurk binnen. “Wanneer Mariska zich goed voelt en er blij van wordt, wie zijn wij dan daar een positief of negatief oordeel over te hebben.”

