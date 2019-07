Deborah ontwierp dé eyecatcher van het regeringstoestel, maar wist zelf nergens van

Van de Leijgraaf, eigenaresse van Bora Illustrations, kon het gisteren nauwelijks geloven. Haar zelfontworpen Delftse design is afgedrukt op de kussentjes die in het regeringstoestel liggen van niemand minder dan koning Willem-Alexander en zijn gezin. ,,Een klant die vaak stofjes bij me koopt, stuurde me een berichtje. Zij herkende mijn design en vroeg of ik wist dat mijn stof was gebruikt in het regeringstoestel.”



Nee, daar was Deborah niet van op de hoogte, zo vertelt ze vandaag. Maar dit gegeven mocht ze niet aan zich voorbij laten gaan, waren haar schoonouders en man van mening. ,,Zij zeiden: dit moet je wereldkundig maken. Je werkt er keihard voor en dan ligt jouw ontwerp daar.” Daarom besloten Deborah en haar man een berichtje op Facebook te delen, waarin ze ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het bedrijf Fokker Techniek (de makers van het regeringstoestel, red.) noemden. De vraag: hoe kwamen ze toch bij haar ontwerp?



Fokker reageerde onder haar bericht: ‘Wat een prachtig ontwerp! Past echt helemaal perfect in het interieur met Delfts blauwe accenten. Nee, helaas wij hebben de kussentjes niet gemaakt of gekocht. Dat heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gedaan. Wij hebben natuurlijk wel aan hen doorgespeeld dat jij de ontwerper bent van deze stof.’