Deborah uit Temptation Island wint Mrs Universe Belgium

Janneke: Ik voelde niet dat Marnix zijn best deed

10:18 Voor wie nog een sprankje hoop had dat het ineens wel ‘vuurwerk en vlinders’ zou zijn tussen boer Marnix en Janneke in de reünie-uitzending volgende week... Helaas. Het is écht niets geworden, vertelt Janneke. ,,Ik voelde niet dat hij überhaupt zijn best deed.”