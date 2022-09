Decision to Leave is de meest romantische film van het jaar

4 sterrenVer voor het succes van de Netflixserie Squid Game en de Oscarzege van de moderne klassieker Parasite , was het vooral de wilde wraakthriller Oldboy uit 2003 die een wereldwijd film minnend publiek liet inzien dat de Koreaanse cinema misschien wel hét alternatief is voor wat Hollywood aan de lopende band uitspuugt. Weg met de veilige, voorspelbare patronen. En wie dacht dat The Sixth Sense een knoeperd van een plottwist bevatte...?

Decision To Leave Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Misdaadthriller



Decision To Leave, van dezelfde Koreaanse filmmeester Park Chan-Wook die zelden teleurstelt, bevat niet het geschifte geweld van Oldboy of de tintelende erotiek van zijn ondergewaardeerde The Handmaiden (2016), maar goochelt even ingenieus met genres. Dat uitgerekend een ogenschijnlijk plat politieverhaal de meest romantische film van het jaar zou opleveren.

De agent in kwestie is Hae-Jun, werkzaam in Busan, lijdend aan insomnia en niet helemaal gelukkig getrouwd. Hij wordt uit de sleur getrokken door zich te storten op een bizarre zaak rond een overleden bergbeklimmer en diens verdacht nuchtere echtgenote Seo-Rae. Zij verbergt íets, dat lijkt duidelijk. Maar kan Hae-Jun de aantrekkelijke weduwe objectief onderzoeken als er zo duidelijk vlinders om de twee fladderen?

Decision To Leave is op zijn best de Koreaanse Vertigo (het meesterwerk van Alfred Hitchcock uit 1958) waarin de aantrekkingskracht van gevaar en obsessie centraal staan. Maar bij Chan-Wook is er altijd meer aan de hand. Humor en tragiek, koelte en tederheid, heden en verleden, stad en platteland (wat een oogstrelend camerawerk trouwens!), femme fatale en onschuldig grijs muisje; alles smelt hier subliem samen.

Volledig scherm © Cinéart

Volledig scherm © Cinéart

Regie: Park Chan-Wook. Hoofdrollen: Park Hae-Il, Tang Wei, Go Kyung-Pyo en Lee Yung-Hyun

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: