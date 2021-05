Défano Holwijn en Sylvana Simons genomineerd voor Best Social Awards

Op1-baas over Talitha Muusse: ‘Ze bevuilt eigen nest, waar ze eigenlijk niet eens in hoorde’

5 mei Bert Huisjes, die namens de omroepen eindverantwoordelijk is voor Op1, heeft gereageerd op de kritiek die Talitha Muusse onlangs leverde op het praatprogramma. De voormalig presentatrice van de talkshow noemde in Een Podcast over Media onder meer ‘de controlefunctie van Op1 zwak’ en stelde dat het programma ‘geen beginselen’ had. ,,Ze was een beetje gast aan tafel", reageert Huisjes vandaag op Radio 1.