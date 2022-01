Definitieve streep door De Vrienden van Amstel Live 2022: ‘Woorden moeten nu worden omgezet in daden’

Twee weken geleden startte de opbouw en deze week repeteerden muzikanten als Miss Montreal, Roel van Velzen, Diggy Dex en Typhoon in het sportpaleis om er -tegen beter weten in - toch te staan morgen. Afbreken was geen optie omdat het garantiefonds pas uitkeert als de overheid -en niet de organisatie- de stekker eruit trekt. ,,Er is berusting, maar ook wel boosheid en verdriet. Wij moeten ook verder. Voor ons moet er nu ook eens perspectief komen. Ik snap de uitleg, dat we nog even vol moeten houden, maar onze business is nog nooit open geweest. Nooit zoals het hoort. Het wordt tijd dat we niet alleen vaker genoemd worden, maar dat er ook iets gaat gebeuren. Woorden moeten worden omgezet in daden”, aldus Hofman die met de organisatie werkt aan een mini-docu die mogelijk vanavond al online komt.