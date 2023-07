Demi Lovato ziet en hoort minder na overdosis

Demi Lovato ziet en hoort nog steeds minder goed door de overdosis die ze in 2018 nam. In een interview op SiriusXM vertelt de 30-jarige zangeres dat ze dagelijks aan de gebeurtenis wordt herinnerd.

Lovato kreeg drie beroertes en een hartaanval door een overdosis heroïne. Zo’n vijf jaar later heeft ze nog steeds last van gehoorverlies en verminderd zicht. ,,Ik zou niks veranderen, omdat ik geen spijt heb”, zegt ze. ,,Als ik over dingen nadenk, komt mijn overdosis het dichtst in de buurt van spijt. Dat veroorzaakte eigenlijk een handicap. Ik heb tot op de dag van vandaag een visuele- en een gehoorbeperking.”

Ook vertelt Lovato dat ze geen auto meer rijdt door de vlekken die ze ziet. ,,Het is een dagelijkse constante herinnering om op het goede pad te blijven, want ik wil nooit meer dat dit gebeurt.”

Na haar overdosis greep de voormalig Disney-ster nog af en toe naar drank en drugs, maar in december 2021 liet ze zich voor de derde keer opnemen in een afkickkliniek. In 2010 en na haar overdosis in 2018 liet ze zich ook opnemen. ,,Heel veel mensen om mij heen wilden dat ik stopte met gebruiken, maar ik wilde het niet echt”, zei de zangeres bijna een jaar geleden tegen radiozender Mix 104.1. ,,Nu weeg ik al mijn keuzes af en ben ik erachter gekomen dat het zo niet werkte voor mij.”

