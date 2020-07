Demi Moore over mislukte huwelijken: ‘Ik paste me aan om de vrede te bewaren’

,,Iedereen heeft de neiging om zich aan te passen, als dat betekent dat je gezien wordt. Daarmee plaats je jezelf dus op de achtergrond, om maar aan dat ideale plaatje te willen voldoen. Dat is onnatuurlijk, ieder mens heeft zijn eigen wensen en dromen,” aldus Demi.



Van 1981 tot 1985 was de actrice getrouwd met Freddy Moore, wiens achternaam ze tot op de dag van vandaag draagt. In 1987 gaf Demi haar jawoord aan Bruce Willis, met wie ze drie dochters kreeg. In 2000 ging het stel uit elkaar. Moore’s laatste echtgenoot was Ashton Kutcher, met wie ze van 2005 tot 2013 getrouwd was.



Ze vervolgt: ,,Het klinkt heel cliché, maar ik geloof echt dat het een proces is om van jezelf te leren houden. Om jezelf te accepteren en dat goed genoeg vinden. Althans, zo heb ik het ervaren. Uiteindelijk ben ik nu vooral heel gelukkig met de persoon die ik, na vallen en opstaan, ben geworden.”