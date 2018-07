Demi Moore zet ex Bruce Willis te kakken in The Roast

Volgens TMZ was Demi's optreden alles behalve teleurstellend. Ze vergeleek haar huwelijk met Bruce met de film The Sixth Sense. ,,Je was de hele tijd dood", aldus de actrice.



Bruce en Demi waren tussen 1987 en 2000 getrouwd. Samen hebben ze drie kinderen, die ook allemaal in het publiek zaten.



De rest van het Roast-panel bestond onder meer uit Dennis Rodamn, Martha Steward, Edward Norton en Nikki Glaser. Joseph Gordon-Levitt was de zogeheten Roast Master. De Nederlandse Comedy Central zendt The Roast of Bruce Willis op 30 juli uit.