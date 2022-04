Denise's eerste Paaspop: ‘Eigenlijk is op een festival alle muziek leuk’

Ik had al drie volle tassen aan spullen meegenomen, maar heb achteraf toch spijt dat ik niet nog even snel drie treetjes goedkoop bier bij de dichtstbijzijnde supermarkt heb gekocht. Ik had er al eerder van gehoord, maar de beruchte muntjes waar je mee moet betalen waren nog duurder dan ik dacht. Iedere doorsnee student die leeft van een studiefinanciering heeft zich dit weekend waarschijnlijk arm gedronken, want met 3,20 euro voor een biertje moet je flink wat euro’s uitgeven om een beetje aangeschoten te raken. Toch was duidelijk te merken dat al mijn mede-festivallers daar net zo weinig om gaven als ik. Het leek wel alsof we met z’n allen besloten hadden dat we na twee jaar thuis zitten echt wel even mochten genieten - onafhankelijk van welk prijskaartje daar dan aan hing.