Dennis en Stella Weening woedend: ‘Onze lieve poes Kitty is doodgereden’

Zowel Dennis als zijn vrouw Stella delen op Instagram een foto waarop de overleden poes te zien is. Stella gebruikt enkele krachttermen en schrijft aan de dader: ‘Ik hoop dat je rot in de hel.’ Ook Dennis is woedend: ‘En ga me nou niet vertellen dat je dat niet hebt gemerkt toen je haar aanreed! Ook gewoon doorrijden! Sorry ben zo boos!’



De presentator legt uit dat zijn dochtertje Coco op haar vierde de kat heeft uitgezocht in het asiel. De poes kreeg de naam Kitty van het kleine meisje. Negen jaar later moet de familie afscheid nemen van het beestje. Hij besluit: ‘Ik ben geen kattenmens, maar van haar hield ik.’