Dennis Schouten weg bij Veronica Inside na ultimatum van Talpa

VIDEO Ferry Doedens raakte in paniek na uitlekken seksfilm­pjes: 'Ik heb er nu best wel lol in’

8:44 Ferry Doedens (30) had het gevoel dat er ‘geen weg meer terug was’ nadat zijn afgeschermde pornokanaal op OnlyFans tóch in Nederland was uitgelekt. De voormalige GTST-acteur raakte even in paniek toen dat gebeurde, maar heeft de nieuwe stap in zijn loopbaan nu helemaal omarmd. ,,Ik heb er best wel lol in en zie het nu als creatief ondernemen.”