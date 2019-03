Denzel vervangt Zwolse verleider Ricardo in Temptation Island

Vers bloed

Denzel uit Heerhugowaard noemt zichzelf ook wel Denzel Tyrone en is in het dagelijks leven model. Voor Hung is Temptation Island niet helemaal nieuw. Ze is een kennis van Lisa, die in 2017 met haar vriend Merijn meedeed. Overigens is het niet nieuw dat verleiders halverwege Temptation-eiland hun intrede doen. De makers van het programma deden dat in eerdere series ook al.

Balen

De 24-jarige Ricardo kreeg tijdens de opnames in Thailand te horen dat zijn broertje Stefano een scooterongeluk had gehad en besloot te vertrekken. Hij zei eerder tegen de Stentor: ,,Ook als hij zijn nagel had gebroken en hij wilde dat ik naar huis kwam, had ik dat gedaan. Hij is mijn alles.’' De verleider baalt wel van zijn vertrek maar zegt er geen spijt van te hebben. ,, Het is een dubbel gevoel. Ik had het zeker niet anders gedaan, maar er waren twee vrouwen waar ik kansen bij had en ik vind het jammer dat ik daar niks mee heb kunnen doen.’’