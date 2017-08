Depressieve Laura zat twee keer in crisisopvang voor eigen veiligheid

Na de eerste twee acute opnames verbleef Laura zo'n twee maanden in een psychiatrische kliniek in Zuid-Limburg. Begin augustus mocht ze weer naar huis waar ze de draad van haar ontspoorde leven weer een beetje probeert op te pakken. Ze heeft veel steun van familie, benadrukt Laura in haar video waarin ze vragen van social media-volgers beantwoordt. Ook haar een jaar oude poes Buddy blijkt een steun en toeverlaat. ,,Ik kocht haar een jaar geleden toen het heel slecht met me ging. Buddy is mijn maatje. Ze ligt vaak op bed en helpt me in slaap te komen. Mensen met een depressie slapen vaak slecht. Dat geldt ook voor mij.''



Volgens Laura loog ze in het begin richting buitenwereld over haar ziekte. ,,Niemand kon het aan me zien, dus zei ik maar niks.'' Maar uiteindelijk maakte ze het toch openbaar. En daar heeft ze geen seconde spijt van gehad. ,,Ik heb zoveel begrip gekregen.'' Ze roept anderen in haar situatie op hetzelfde te doen. ,,Als je twijfelt om te praten over je depressie, deel het dan toch maar met je naasten. Je krijgt er veel voor terug als je vertelt wat er in je omgaat.''