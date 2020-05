Derde seizoen Oogappels komt er

First Dates gaat door: op afstand en met groter tafeltje

15:43 Fans van First Dates kunnen opgelucht ademhalen. Het (blind)dateprogramma zal straks in september weer op de buis zijn. De opnames staan volgende maand al gepland, zij het in aangepaste vorm. ,,We houden ons strikt aan de regels van het RIVM”, verklaart een woordvoerder van BNNVara.