Derde show van Holland Zingt Hazes, OG3NE en Kris Kross Amsterdam op line-up

Aan de elfde editie van Holland Zingt Hazes is een derde concert toegevoegd. Ook op 18 maart is er een show in de Ziggo Dome, maakte de organisatie vrijdagavond bekend. De kaartverkoop voor de extra dag is al begonnen.

Ook is aangekondigd dat OG3NE, Kris Kross Amsterdam en Karsu de line-up van het jaarlijkse meezingfeest compleet maken. Eerder werd bekend dat artiesten als Jeroen van der Boom, Waylon, Gerard Joling, Jamai en Samantha Steenwijk de hits van André Hazes gaan zingen. De eerste twee concerten van Holland Zingt Hazes zijn op 10 en 11 maart.

Het belooft een bijzondere editie te worden, want André Hazes (junior) maakt na een periode van rust zijn comeback, terwijl zijn zus Roxeanne Hazes juist stopt met het evenement. André annuleerde de vorige editie en andere optredens omdat hij een burn-out had. In zijn onlangs verschenen Videoland-documentaire is te zien dat de zanger worstelde met verslavingen en daarvoor hulp had gezocht.

Roxeanne heeft geen zin meer in Holland Zingt Hazes, vertelde ze eerder. ,,Ik zong nog één keer per jaar mijn vaders liedjes. Dit was al tien jaar iets waar ik elke keer naar uitkeek, een bijzonder moment om mijn vader te eren. Het publiek is fantastisch. Jullie zorgden ervoor dat het altijd een feestje was”, schreef ze op Instagram. Ze gaat zich de aankomende tijd ‘focussen op andere mooie dingen waar ik mee bezig ben’.

