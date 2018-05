Derk Bolt overwoog te stoppen met Spoorloos

Afgelopen jaar werden Bolt en cameraman Eugenio Follender een week lang vastgehouden door de Colombiaanse guerillabeweging ELN. Bolt geeft aan dat hij niet aan stoppen dacht vanwege de ontvoering.



,,Meer omdat het misschien een logisch moment zou zijn om er eens mee te kappen'', zegt hij. ,,Ik ben 63 en doe het al meer dan twintig jaar. Maar het is verslavend, dit werk. Ik kom in de raarste uithoeken van de wereld en dat vind ik gewoon leuk. Het is nooit zo dat ik met tegenzin het vliegtuig in stap.''



Dit jaar is Spoorloos dus gewoon weer te zien op NPO 1. Aanstaande maandag start Bolt met Spoorloos Extra, waarin de presentator op bezoek gaat bij mensen die eerder op zoek waren naar familie. ,,Soms sta je er versteld van: een jongen die zijn moeder in Indonesie vindt, ze kunnen elkaar amper verstaan, maar binnen no-time is er een diepe band. Maar soms leidt het ook tot een deceptie en blijkt er helemaal geen contact te ontstaan.''