Derksen, Gijp en Genee verklappen uitslag Marble Mania: ‘Maar het moet nog uitgezonden worden’

Bij Veronica Inside kwam vanavond een fragmentje voorbij van Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee bij het finalespel van Marble Mania . Lachend staan de drie daarin naast Winston Gerschtanowitz, enigszins verbijsterd dat ze in een geel, rood en blauw tenue naar knikkers staan te kijken. Na het fragment wilde tafelgast Hans Kraay weten wie er eigenlijk gewonnen heeft en de heren hadden niet echt de behoefte dat geheim te houden. ,,We hebben eigenlijk allemaal gewonnen”, vertelde Derksen. ,,Er kan er maar één winnen”, prikte Kraay terug. Vervolgens verklapte Van der Gijp onder luid gelach van de anderen de volledige uitslag. ,,Ik had 10.000 euro, jij (Derksen, red.) 15.000 en jij (Genee, red.) 10.000! Dat is het geld, maar dat wil niet zeggen dat ik tweede was.”

Laatste aflevering

Vervolgens legde Genee uit: ,,Dat is wel de bedoeling van het spel. Dat is de finale. Dus Johan heeft gewonnen, jij bent tweede geworden en ik ben derde geworden.” Om daarna aan te vullen: ,,Maar het is wel fijn dat je dat zegt, maar het moet nog uitgezonden worden.” De aflevering van Marble Mania met het drietal zal pas op 13 januari op SBS 6 te zien zijn.



Daarna verklapte Van der Gijp ook nog de rest van het spelverloop. ,,Ik heb niks goed gehad.” Genee bevestigde dat: ,,Of ik won een spel of Johan won een spel.” Derksen: ,,Ik heb die 15.000 inderdaad gewonnen. Toen heb ik met mijn handen in mijn zakken staan kijken bij zo’n heel grote machine. Hoe al die knikkers rolden en die rode knikker kwam als eerste in het gaatje en toen had ik 15.000 euro.”