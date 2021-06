Derksen: twee uitzendingen op een avond haast niet te doen

Het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het EK, maar de heren van Veronica Inside moeten nog twee weken dagelijks tweemaal hun programma De Oranjezomer vullen. ,,Daar is niet over nagedacht”, is Johan Derksen kritisch.

SBS 6 heeft De Snor, Wilfred Genee en René van der Gijp ingezet tot en met 6 augustus, tijdens het EK tweemaal op een avond met De Oranjezomer, daarna met één dagelijkse uitzending over de Tour de France en Olympische Spelen. De komende twee weken zijn er zes voetballoze EK-avonden. ,,Gelukkig kunnen we een beetje switchen naar de Tour de France, maar het is haast niet te doen. Alles draait allemaal om die reclameboodschappen. Kijk, wij zitten daar niet omdat wij zo interessant zijn, maar omdat er reclameblokken weggezet moeten worden. Het grappige is: als een bandje twee minuten speelt, vinden ze dat te lang. Terwijl die reclameblokken ruim negen minuten duren. Ik snap het, het is commerciële tv, waar wij ook van betaald worden, maar met zulke lange reclameblokken jaag je mensen weg.”

Na 6 augustus heeft Derksen een week vakantie (‘Ga ik in mijn nest liggen’),waarna zijn laatste televisieseizoen begint. ,,Ik tel de dagen af bij die tv en dan heb ik mijn handen vrij om te doen wat ik leuk vind.”

Rare tijd

En dat is muziek en op pad gaan met muzikanten. Nu de wereld weer opengaat, kan zijn laatste tour The Sound of The Blues & Americana worden afgerond. ,,We vullen nog zestig schouwburgen”, aldus Johan Derksen die alweer bezig aan een nieuwe tour in 2022 ,,Hoe die wordt ingevuld en met welke muzikanten, daar gaan we rustig over nadenken. Maar in principe plakken we er nog een tour aan vast.”

,,Het is voor die muzikanten een rare tijd geweest. Voor hen is het zeer aantrekkelijk om 125 schouwburgen vol te spelen, dus in principe plakken we er nog een tour aan vast” aldus Derksen die zich ook bezig houdt met de organisatie van het Bluesfestival in Grolloo. ,,Dat is twee jaar niet doorgegaan vanwege corona, maar uiteraard ga ik nu wél uit van een editie in 2022.”

