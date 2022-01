Derksen, Van der Gijp en Genee gaan samenwerken met Voetbal International

Zoals bekend stopte eind vorig jaar het trio met Veronica Inside, dat geschoeid was op de voetballeest. De drie gaan vanaf 10 januari verder met een dagelijks programma op SBS 6 VI Vandaag over de actualiteit. Voetbal blijft echter een belangrijk onderwerp, vooral op maandag, woensdag en vrijdag.



Hun voetbalpraatprogramma dat ooit onder de naam Voetbal Insite begon, heette tussen 2008 en 2015 Voetbal International. In die periode won het programma de Gouden Televizier Ring (2011). Johan Derksen was jarenlang hoofdredacteur van Voetbal International. Jarenlang leverden verslaggevers van het blad in het televisieprogramma hun bijdrage. Tot Derksen in 2015 terugtrad en de samenwerking werd verbroken. Die wordt nu weer opgepakt.



Waar in Veronica Inside regelmatig Martijn Krabbendam te zien was, zal het groepje verslaggevers nu worden uitgebreid met onder anderen Freek Jansen, Marco Timmer en Simon Zwartkruis. De toetreding van de voetbalverslaggevers heeft geen gevolgen voor Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf blijft aanschuiven in het programma.