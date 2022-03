Despacito-rapper zet punt achter muziekcarrière

,,Vandaag kondig ik aan dat ik een punt achter mijn muziekcarrière zet, door jullie mijn beste productie en mijn beste concerttour te geven”, aldus de artiest, die eigenlijk Ramón Rodríguez heet, in een videoverklaring op zijn website. ,,Ik neem afscheid door deze 32 jaar lange ervaring te vieren met een nieuw collector’s item, het album Legendaddy met daarop alle stijlen die mij hebben gevormd in één album.”

Despacito

Rodriguez, die vaak de bijnaam King of Reggaetón kreeg, bracht in 1995 zijn eerste album uit en brak in 2004 internationaal door met zijn hit Gasolina. In 2017 scoorde hij met mede-Puertoricaan Luis Fonsi een monsterhit met de remix van hun nummer Despacito waarin Justin Bieber te horen was. Daddy Yankee heeft wereldwijd zo’n 20 miljoen platen verkocht.

Het genre reggaetón is voortgekomen uit reggae, dancehall, hiphop en traditionele Latijns-Amerikaanse en Caribische muziek. De term werd voor het eerste gebruikt door Daddy Yankee en DJ Playero op mixtape Playero 36 in 1994. Reggaetón is een van de populairste muziekgenre in het Spaanstalige gedeelte van het Caribisch gebied.

In zijn aankondiging, gericht aan zijn fans, laat de 45-jarige verder weten: ,,Deze carrière is een marathon geweest voor mij. Ik zie eindelijk de eindstreep. Nu ga ik genieten van alles wat jullie me hebben gegeven. Mensen zeggen dat ik dit genre wereldwijd op de kaart heb gezet, maar jullie hebben me de sleutels gegeven om die deur open te zetten.”