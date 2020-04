Desperate Housewives-actrice Shirley Knight (83) overleden

Knight werd in haar carrière tweemaal genomineerd voor een Oscar in de categorie beste vrouwelijke bijrol. Die eer verdiende ze met haar rollen in The Dark at the Top of the Stairs uit 1960 en Sweet Bird of Youth uit 1962. Daarnaast won ze een Tony Award en drie Emmy's.



Knight speelde onder meer in films als As Good as It Gets met Jack Nicholson en Helen Hunt, Angel Eyes met Jennifer Lopez en The Private Lives of Pippa Lee met Robin Wright.



De Amerikaanse werkte nog tot hoge leeftijd door. Zo verscheen ze vijf jaar geleden nog in de film Paul Blart: Mall Cop 2. Het grote publiek zal een van haar andere recentere rollen, als gastactrice in de serie Desperate Housewives, beter kennen. Ze speelde daarin de moeder van Steven Culps personage Rex Van de Kamp. Het leverde Knight haar zevende Emmy-nominatie op.