Dessert uit ‘eigen’ streek voor koningspaar bij staatsbanket

Tijdens het banket, op het paleis van de Griekse president Sakellaropoulou in Athene, draagt koningin Máxima net als eerder op de dag een jurk van een Grieks label - in dit geval Costarellos, volgens koninklijke modekenner Josine Droogendijk - en een diadeem. Het betreft volgens Droogendijk een robijnen exemplaar, die in 1888 door de toenmalige koning Willem III in Parijs besteld werd.



Naast de melktaart uit de Peloponnesos, met slagroom en johannesbroodhoning, reizen de gasten op het banket in culinair opzicht heel Griekenland door. Vooraf krijgen ze soep van Kreta, de grijze mul met spinazie en rijst, gekonfijte citroen en yoghurtsaus met Griekse kaviaar. Het hoofdgerecht is gegrilde zeebrasem met venkelpuree en anijssaus.