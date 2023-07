Deuren Code Rosé na twee maanden even gesloten: Meilandjes gaan wijnen, wijnen, wijnen

In zestien afleveringen waren kijkers van Chateau Meiland het afgelopen seizoen getuige van het harde werk van Martien en Erica Meiland. In plaats van borrelmomenten zagen we het olijke gezin eigenlijk de hele tijd aan het klussen. Eind mei gingen dan eindelijk de deuren op van hun pension Code Rosé, maar omdat de hele familie nu op reis is, zit het stulpje een week dicht.

De opening van Code Rosé had overigens nog flink wat voeten in de aarde. De gemeente Noordwijk wilde geen vergunning geven voor het pension, zo werd duidelijk op de dag van de opening. Er moet namelijk ook in het woongedeelte van het pand gewoond worden. En daar wisten ze niets vanaf. ,,Het is aan ons verkocht als een pension, maar wij waren er niet bewust van dat je hier dan blijkbaar permanent in het gebouw moet wonen”, zei Erica toen.



Inmiddels zijn die problemen opgelost. Andere zorgen zijn overigens wel voor de Meilandjes. Waar ze jarenlang de grote kijkcijferhit van SBS 6 waren, lopen de kijkcijfers gestaag terug. Eerder gaf Martien aan als er minder dan een miljoen mensen zouden inschakelen, hij er mee wilde stoppen. Onder die grens zitten de kijkcijfers inmiddels.

Bekijk hieronder beelden van de vakantie van de familie Meiland.

