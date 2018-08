Deventer kunstdetective: Gestolen Picasso hangt bij BN'er aan de muur

Het gaat om de in 1971 gemaakte pasteltekening Tête d’Arlequin (Hoofd van een harlekijn). Om welke BN'er het gaat, wil Brand nog niet zeggen. Wel dat het om een getrouwde man gaat die iedereen kent.

Bij de geruchtmakende kunstroof werden door Roemeense criminelen zeven kunstwerken gestolen met een totale waarde van naar schatting 18 miljoen euro. Het ging om twee werken van Claude Monet, een van Paul Gauguin, een van Henri Matisse, schilderijen van Meyer de Haan en Lucia Freud en de bewuste Picasso.

Na de diefstal werden drie mannen en een vrouw in Roemenië opgepakt. Later werd bekend dat de moeder van de hoofdverdachte vermoedelijk alle werken in haar kachel had verbrand om bewijsmateriaal weg te werken. Onderzoek van de asresten toonde aan dat dit daadwerkelijk is gebeurd, maar volgens Arthur Brand zijn er steeds meer bewijzen dat de vrouw niet alle werken heeft vernietigd. ,,Er zijn sterke signalen dat de Picasso, de twee Monets en de Freud nog bestaan'', vertelde hij gisteren in M, de talkshow van Margriet van der Linden.

Kijk hier naar de beleden van de talkshow:

'Geen heling'

Volgens Brand - bekend van het MAX-programma De Kunstdetective - zijn de Roemeense dieven destijds met de gestolen kunstwerken via België of Frankrijk naar Roemenië gevlucht. ,,En daar, in die landen, schijnt een aantal werken verkocht te zijn aan mogelijk zware criminelen uit het drugsmilieu.''

Via die kanalen zou de Picasso in Nederlandse handen zijn terechtgekomen. Brand zegt, nadat hij was begonnen rond te vragen in 'het milieu', een foto te hebben gezien van Tête d’Arlequin. ,,Het werk hangt gewoon bij iemand aan de muur. De BN'er zou het werk, via een tussenpersoon, goedkoop hebben aangekocht en dacht voor weinig iets moois in huis te hebben gehaald. Hij weet inmiddels dat zijn aanschaf niet koosjer is, zo is mij op basis van twee goede bronnen verzekerd.''

Brand benadrukte gisteren dat hij weet om wie het gaat, maar ook dat zijn onderzoek nog niet is afgerond en dat er nog geen honderd procent bevestiging is voor de steeds sterker worden geruchten over de kostbare Picasso. Hij hoopt dat de BN'er, nu het nieuws op straat is komen te liggen, 'een rolberoerte' krijgt. De kunstdetective: ,,Hij mag mij gewoon bellen en als hij dat niet doet, dan neem ik contact met hem op.'' Volgens Brand heeft de bekende Nederlander met zijn aanschaf 'te goeder trouw' gehandeld. ,,Hij heeft zich dan ook niet schuldig gemaakt aan heling.''