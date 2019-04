Deze acteurs slaagden er niet in om die ene grote rol af te schudden

1 Macaulay Culkin

Kindsterretje Macaulay Culkin was tien jaar oud toen hij Kevin McCallister speelde in ‘Home Alone’. Hij bleek een instant succes en won zelfs een American Comedy Award voor zijn vertolking. De jonge Culkin werd ooit beschouwd als de meest succesvolle kindacteur sinds Shirley Temple. Helaas bleek hij dat succes niet te kunnen verzilveren. De films die hij nadien maakte, flopten stuk voor stuk. Culkin probeerde het nog even in de muziekwereld met de rockgroep The Pizza Underground (die als thema ‘pizza’ had), maar die hield het amper drie jaar vol. Tegenwoordig is de voormalige acteur uitgever en baas van een satirische website en podcast: ‘Bunny Ears’.

2 Jennifer Grey

Wie naar ‘Dirty Dancing’ keek, kon niet om Jennifer Grey heen, die de pannen van het dak speelde als het hoofdpersonage Baby. Ze werd zelfs genomineerd voor een Golden Globe voor haar rol, maar die deed niet veel voor haar carrière. Ze kreeg hier en daar een rolletje aangeboden, maar deed verder vooral stemmenwerk, in bijvoorbeeld ‘The Wind Rises’ en ‘Phineas and Ferb’. Volgens Grey zelf is dat te wijten aan een schoonheidsoperatie die ze begin jaren negentig aan haar neus liet uitvoeren. ,,Ik ging de operatiezaal binnen als een beroemdheid en kwam anoniem buiten. Het was de neuscorrectie uit de hel. Ik zal altijd die actrice zijn die ooit beroemd was, maar die niemand meer herkent vanwege een neuscorrectie.”

3 Hayden Christensen

Toen Hayden Christensen in 2005 de rol van Anakin Skywalker in de nieuwe ‘Star Wars’-films mocht spelen, werd hij in één klap wereldberoemd. Met zijn knappe uiterlijk leek het of hij klaar was om de wereld te gaan veroveren, alleen ... zijn acteerprestaties bleken op zijn minst wisselvallig te noemen. En dus besloot Christensen na amper een handjevol films om Hollywood achter zich te laten en ergens op het platteland te gaan wonen. ,,Ik had het gevoel dat ‘Star Wars’ me deze geweldige mogelijkheden bood en me een carrière gaf”, vertelde hij later. ,, Maar het voelde echt alsof het me werd aangereikt. Ik wilde niet het gevoel hebben alsof ik gewoon maar mee met de stroom ging.” Dat die jarenlange pauze een comeback bemoeilijkt, vindt hij niet erg. ,,Als deze pauze mijn carrière beschadigt, dan is het zo. Als ik later kan terugkomen, dan heb ik misschien het gevoel alsof ik het verdiend heb.”

4 Taylor Lautner

Dankzij de enorm succesvolle ‘Twilight’-reeks werd Taylor Lautner - éénderde van de liefdesdriehoek tussen Jacob, Edward en Bella - een bekende naam in Hollywood en ver daarbuiten. Een succesvol acteur ook, want hij kreeg verschillende awards toegekend, zoals een Scream Award, twee Nickelodeon Kids’ Choice Awards en een People’s Choice Awards. Zijn toekomst leek verzekerd. Niet in het minst omdat Lautner voor zijn volgende film, ‘Abduction’, maar liefst 5 miljoen dollar kreeg, een ongelooflijk hoge som voor een acteur die nog nooit een hoofdrol gespeeld had. Maar helaas was ‘Abduction’ een enorme flop. Niet alleen werd Lautner genomineerd voor een Razzie Award voor ‘slechtste acteur’, maar hij verloor ook alle projecten die hij nog op de stapel had staan. Ook Taylor Lautner verdween in de anonimiteit en heeft voorlopig niets meer op de planning staan.

5 Jason Biggs

In de jaren 2000 won de ‘American Pie’-filmreeks snel aan populariteit, en ook hoofdrolspeler Jason Biggs profiteerde daarvan mee. De scène waarin zijn personage Jim Levenstein vieze dingen doet met een taart werd dan ook wereldberoemd. Maar op enkele lauw ontvangen komedies na, slaagde Biggs er niet in om dat succes te verzilveren. Hij deed nog de stem van Leonardo in ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’ en speelde enkele seizoen een bijrolletje in ‘Orange Is The New Black’. In 2017 verdween hij dan ook even naar de achtergrond, maar in 2019 zou er licht aan het einde van de tunnel zijn: volgens de filmdatabase IMDB werkt de acteur aan een tv-film en een komedie waarin hij zichzelf speelt.

6 Aaron Paul

De serie ‘Breaking Bad’ was enorm geliefd bij publiek en critici, en ook Aaron Paul - die Jesse speelde - deelde in dat succes. Dat mocht ook wel, aangezien Paul zich serieus had voorbereid op de reeks. Zo vertelde hij aan EW: ,,Ik ging naar huis en bracht tijd door in erg twijfelachtige straatjes om mezelf bang te maken. Ik wilde weten hoe die wereld eruit zag. Maar die jaren die ik doorbracht in de huid van mijn personage, waren wat veel. Ik droomde als Jesse.” En het lijkt erop dat Paul niet aan Jesse kon ontkomen. In 2014 speelde hij mee in maar liefst vijf films, maar geen van hen werd goed ontvangen.

7 Brandon Routh

In 2006 mocht Brandon Routh in het iconische pakje van Superman kruipen voor de film ‘Superman Returns’. Het leek het begin van een veelbelovende carrière, en misschien zelfs een filmreeks, maar niets van dat alles gebeurde. Routh vertelde daar in 2013 over: ,,De film kreeg goede reviews en mensen hielden ervan, maar ongeveer een jaar later, sloeg de stemming plots om. Kijk, iedereen die ik ontmoet zegt hoe goed ze de film vonden. Alleen spijtig dat iedereen de zin begint met: ‘Maakt me niet uit wat de rest zegt, maar ik houd van de film.’ Mensen zouden gewoon trots en blij moeten zijn dat ze van ‘Superman Returns’ houden. Ik ben trots en blij dat ze ervan houden. Ik had graag nog een sequel gedaan.” Helaas moest Routh zich tevreden stellen met enkele bijrolletjes , voordat hij toch nog een meer substantiële rol te pakken kreeg in ‘Arrow’/’Legends of Tomorrow’.

8 Elijah Wood

Acteur Elijah Wood werd razend beroemd als hobbit Frodo Baggins in de ‘Lord of the Rings’-trilogie. Zijn gezicht werd zo onlosmakelijk met het personage verbonden, dat hij in 2013 aan The Independent vertelde: ,,Ik heb al lang geleden geaccepteerd dat Frodo voor altijd een deel van mijn leven zal zijn. Het is acht jaar geleden sinds de laatste ‘Lord of the Rings’-film uitkwam, bijna negen. Ik probeer nu dus al heel lang te werken aan personages die compleet anders zijn. Maar als het gaat over de perceptie, denk ik dat heel wat mensen me nog steeds voornamelijk als dat personage beschouwen.” In tussentijd speelde Wood onder andere in ‘Sin City’ en ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’, maar de laatste tijd focust hij zich vooral op zijn dj-werk en zijn goede doelen.