Deze acteurs spelen prins William en Catherine in hitserie The Crown

B&B Vol Liefde Menno slaat vrouw aan de haak in de B&B van Natasja: ‘Voelde dat er iets was’

Hij reisde voor Natasja af naar Frankrijk, maar meer dan een vriendschap bleek er vanuit haar kant niet in te zitten. Toch vond Menno de liefde, nota bene ín de bed and breakfast van Natasja. ,,Ik zei: ‘volgens mij moet jij mij iets vertellen, er is iets’. Toen zei hij: ‘ja ik ben verliefd’.”

31 augustus