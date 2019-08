Deze actrices zijn de allerbeste ongekroonde koninginnen

In november volgt Oscarwinnares Olivia Colman Claire Foy op als Queen Elizabeth II in het derde seizoen van de royaltyreeks The Crown , die uitgezonden wordt op Netflix. Filmredacteur Ab Zagt kiest uit het imposante aanbod zijn tien favoriete actrices die een koningin spelen.

1. Helen Mirren inThe Queen (2006). Als koningin Elizabeth II weet Mirren de tragedie van het royaltybestaan bijna tastbaar te maken in dit drama, waarin onder meer de dood van Lady Diana Spencer ter sprake komt en de hardvochtige opstelling van Elizabeth in dezen. Mirren herhaalde de rol in het theater in het stuk Her Majesty will see you now! waarin de vorstin gesprekken voerde met haar diverse premiers.

Volledig scherm Helen Mirren won een Oscar voor haar rol ín en áls The Queen.

2. Judi Dench in Victoria and Abdul (2017). Zonder twijfel is Dench de meest ervaren royaltyvertolkster. Zij won zelfs een Oscar voor haar minieme bijrol als koningin Elizabeth I in Shakespeare in Love in 1998. Maar meer imposant is zij in haar twee vertolkingen van koningin Victoria: in Mrs Brown (1997) met haar vriendschap met een Schotse bediende en in Victoria and Abdul waarin haar innige relatie met haar Aziatische steun en toeverlaat Abdul wordt behandeld.

Volledig scherm Judi Dench, Ali en Tim Pigott-Smith in Victoria en Abdul. © AP

3. Claire Foy in The Crown (2016-2017). Met haar vertolking als de jeugdige koningin Elizabeth II in de prestigieuze Netflixserie brak de tamelijk onbekende Britse door bij een wereldwijd publiek. Met haar onbevangen vertolking stal zij de harten van iedereen, zelfs van rechtgeaarde republikeinen.

Volledig scherm Claire Foy in The Crown. © Netflix

4. Olivia Colman in The Favourite (2018). Als de tragische, achttiende-eeuwse koningin Anne die veertien kinderen tijdens haar leven verloor, maakt Colman een verpletterende indruk die haar vorig jaar een Oscar opleverde. The Favourite is een vilein hofdrama over twee vrouwen die dingen deed naar de gunsten van het gestoorde en gekwetste staatshoofd. In het derde seizoen van The Crown, op Netflix te zien vanaf november, speelt ze de oudere versie van koningin Elizabeth II.

Volledig scherm Olivia Colman in The Favourite. © AP

5. Saoirse Ronan in Mary Queen of Scots (2018). Het korte leven van Mary Stuart heeft veel actrices geïnspireerd. Ze werd onder meer vertolkt door Hollywoodlegende Katharine Hepburn in 1936. Later deed Vanessa Redgrave het nog eens dunnetjes over in 1971. Maar recent maakte Ronan veel indruk met de rol in overigens geen vlekkeloze film vol historische vrijheden van de regisseur.

Volledig scherm Saoirse Ronan in Mary Queen of Scots. © AP

6. Carine Crutzen in Majesteit (2010). Een prachtige vertolking van Crutzen als de eigenwijze koningin Beatrix die geen lekkere verhouding heeft met zoon Willem-Alexander en aanvankelijk tegen zijn huwelijksplannen met Máxima is. De film flopte, maar Crutzen geeft een op zijn minst gedurfde vertolking van de toenmalige koningin van Nederland.

Volledig scherm Carine Crutzen in Majesteit. © Gpd

7. Emily Blunt in The Young Victoria (2009). Ook het leven van de jonge koningin Victoria spreekt velen tot de verbeelding. Romy Schneider, bekend van de Sissi-films, speelde haar al in 1954 in een romantische draak, Mädchenjahre einer Königin. Beter en correcter is de filmversie met Blunt uit 2009 die vooral focust op het huwelijk van Victoria met prins Albert.

Volledig scherm Rupert Friend en Emily Blunt in The Young Victoria.

8. Andrea Domburg in Soldaat van Oranje (1977). Hoewel haar aandeel bescheiden is, maakt Domburg grote indruk als de in ballingschap levende koningin Wilhelmina in Soldaat van Oranje. De scène waarin zij met haar voorzichtig tastende voet op Nederlandse bodem terugkeert, is onvergetelijk.

Volledig scherm Andrea Domburg in Soldaat van Oranje. © ANP Kippa

9. Jeannette Charles in The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988). Deze actrice leek in het echt sprekend op koningin Elizabeth II en dook vaak in reclamefilmpjes op. Maar de meeste indruk maakte zij in de misdaadkomedie The Naked Gun met Leslie Nielsen als haar tegenspeler die haar moet beschermen tegen een terroristische aanslag.

Volledig scherm Jeanette Charles in The Naked Gun: From the Files of Police Squad! © PR

10. Isabelle Adjani in La reine Margot (1994). Het Franse hofleven is een korter leven beschoren dan het Engelse, maar levert ook pittig intriges op, zoals dit bloedbad over de Bartholomeusnacht uit 1572. Als koningin Margot maakt Adjani een grootse vertolking in een draaikolk van bloed, haat, vergelding en incest. Het meest compromisloze royaltydrama dat ooit is gemaakt.