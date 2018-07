Deze Amalia-jurk is dé zomerhit onder BN'ers

Onder anderen Katja Schuurman, Wendy van Dijk, Ilse DeLange, Monica Geuze, Patty Brard en Bridget Maasland lopen weg met het het rood-witte bohemian jurkje van het Griekse merk Devotion. Nathan Tamis, radiomaker, viel het op dat wel erg veel bekende vrouwen de jurk dragen en zette een fotocollage op Twitter. Oplettende volgers wisten hem te vertellen dat Amalia de eerste was die het kledingstuk in de kast had hangen. De kroonprinses heeft het jurkje al enige tijd. Ze droeg het ensemble tijdens een fotosessie met haar familie afgelopen herfst. De Rijksvoorlichtingsdienst gaf de foto's vrij op 31 januari van dit jaar, ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van prinses Beatrix. Modejournaliste Josine Droogendijk denkt dat de populariteit van de outfit een flinke zet heeft gekregen door Amalia. ,,De modebladen hadden de jurk al opgepikt, maar toen Amalia hem droeg werd er direct over getwitterd. Hij wordt nu ook wel 'de Amalia-jurk' genoemd - en ik wist ook meteen over welke jurk jij het had.''

Trendsetter

Droogendijk denkt niet dat de prinses vanaf nu een stijlicoon is, zoals Kate Middleton of Meghan Markle dat in Groot-Brittannië zijn. ,,Als Kate of Meghan iets draagt, dan is het de volgende dag uitverkocht. Daar zijn wij Nederlanders te nuchter voor. Bovendien, op de meeste officiële gelegenheden waar Amalia bij is, draagt ze vrij klassieke kleding. Deze foto is gemaakt in een privésetting en toont, denk ik, veel meer haar eigen stijl. Ik ben benieuwd naar de kleding die ze in het dagelijks leven draagt.''